Imprese. Vincenzo De Luca:”Agevolare con un regime fiscale privilegiato chi decide di investire al Sud”

“Dobbiamo agevolare gli investimenti che creano lavoro. Per questo nelle prossime settimane presenteremo una proposta di abbattimento delle tasse per chi viene ad investire nei nostri territori. Il Mezzogiorno ha bisogno di un regime fiscale privilegiato, come esiste in altri Paesi europei, oltre che di semplificazione e di sburocratizzazione radicale delle regole e delle procedure“.

Così ha annunciato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, guardando al futuro e ponendo particolare attenzione a coloro i quali, nei prossimi mesi, decideranno di investire in Campania.

“C’è stata una proposta di legge fatta qualche giorno fa – ha spiegato De Luca – ed è la cosa più seria per il Mezzogiorno. Perchè non riservare alle imprese anche nel Mezzogiorno un trattamento fiscale privilegiato? Detassiamo gli utili di impresa per chi oggi si insedia in questi territori, eliminiamo Irap e tasse che pesano in maniera insostenibile per le imprese“.

Il problema resta la burocratizzazione che caratterizza il nostro Paese e che, secondo il Presidente della Regione, va combattuta, “altrimenti – afferma – non riusciremo a realizzare niente in Italia“.

– Chiara Di Miele –