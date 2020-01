L’ANCI Basilicata ha designato il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri come componente effettivo dell’Osservatorio Regionale della Basilicata sulle misure per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. La durata dell’incarico coincide con quella della legislatura regionale, come previsto dalla L.R. 30/2014, e Zipparri, insieme al Sindaco di Miglionico, ha ricevuto la nomina dall’ANCI.

“Un incarico delicato – dichiara – che mi consegna un carico di responsabilità, ancor prima che di onore e stima da cittadino di questa regione, ma che sicuramente va nella direzione di quanto l’Amministrazione comunale di Marsicovetere attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali sta ponendo in essere già da diversi mesi fornendo un servizio di assistenza e consulenza per la cura e la prevenzione del GAP. Proverò e proveremo a mettere in campo azioni concrete rivolte al contrasto del gioco d’azzardo e a ciò che esso consegue, coinvolgendo gli studenti delle scuole e le famiglie che spesso sono vittime di una mancata serenità causata dalle ludopatie“.

A tal proposito il 30 gennaio alle 18.00 il Comune di Marsicovetere e l’Associazione Famiglie “Fuori Gioco” nella Sala Consiliare di Villa d’Agri organizzano l’incontro dal titolo “Ludopatia e gioco d’azzardo: dall’illusione all’inganno“.

Dopo i saluti del sindaco Zipparri, interverranno Patrizia Teresa Bruno, psicologa psicoterapeuta, Donato Donnoli, Direttore del Ser.D. di Villa d’Agri, Carlo Stipo, psicologo clinico psicoterapeuta e Dirigente del Ser.D. di Villa d’Agri, Michele Petrone, Comandante della Polizia Municipale di Marsicovetere, e Michele Cusato, presidente dell’Associazione Famiglie “Fuori Gioco”.

– Chiara Di Miele –