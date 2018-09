“Il Sindaco come Hitler”.A San Gregorio Magno nella notte spuntano scritte sui muri contro Nicola Padula

Lascia l’amaro in bocca e tanti dubbi quanto questa mattina hanno scoperto i cittadini di San Gregorio Magno al loro risveglio.

Su diversi muri in varie località del paese, infatti, campeggiano delle grosse scritte blu particolarmente offensive nei riguardi del Sindaco.

“Nicola Paura = Adolf Hitler” qualcuno ha scritto nella notte, accompagnando alla triste frase anche una svastica, simbolo inerente al nazismo e la cui riproduzione è vietata dalla legge, e un fiore che sembrerebbe molto simile al quadrifoglio, simbolo della lista di maggioranza.

“Paura” invece che “Padula”, ma tutto lascia intendere che quanto scritto sia rivolto al primo cittadino che già dalle prime ore sta ricevendo diversi attestati di solidarietà per il gesto di cattivo gusto che, al momento, non ha paternità certa. Il capogruppo di minoranza Onofrio Grippo ha telefonato al sindaco Padula per esprimere vicinanza.

La stessa che hanno manifestato fin da subito gli assessori e tutta l’Amministrazione guidata da Padula. Al momento non è stata sporta denuncia ai Carabinieri e pare che nelle zone interessate dalle scritte non siano presenti telecamere di videosorveglianza.

Appena possibile il Comune fa sapere che provvederà a far ripulire tutti i muri imbrattati dalle offese.

– Chiara Di Miele –