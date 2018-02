Un pezzo del Vallo di Diano in visita istituzionale in Sicilia. Si tratta del sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio che è stato invitato ed ospitato a Catania dal sindaco Enzo Bianco e della sua squadra amministrativa in occasione dei festeggiamenti religiosi e civili della patrona Sant’Agata.

L’invito nasce da un sodalizio tra la società civile e culturale della città etnea ed il primo cittadino valdianese. Un momento emozionante vissuto con Enzo Bianco, fautore della “Primavera di Catania”: Bianco, da circa un decennio, è riuscito a risollevare le sorti di una città stanca e priva di stimoli tanto da diventare un esempio a livello nazionale.

Noto anche il lavoro di alleanza con Nello Musumeci, alla guida della Provincia ma appartenente ad un partito politico differente. Bianco è oggi uno degli esponenti di punta del Partito Democratico.

Momento emozionante per il sindaco Guercio che ha raccontato la sua esperienza politico amministrativa. Il sindaco ha poi donato alla Città di Catania un’edizione limitata di una stampa raffigurante un costume di Buonabitacolo del ‘700.

“E’ stato emozionante raccontare la mia storia politico amministrativa – ha sottolineato Guercio – per certi versi simile alla primavera catanese. Un momento di gran pregio per la mia squadra amministrativa e per i cittadini di Buonabitacolo che mi onoro di rappresentare“.

– Claudia Monaco –