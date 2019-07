Questa mattina il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto in una visita cordiale il Comandante regionale della Guardia di Finanza, Antonio De Nisi.

Durante l’incontro sono stati esaminati gli ottimi rapporti che legano le Fiamme Gialle alla Regione Basilicata. In particolare, è stato ricordato l’impegno e la collaborazione tra le due istituzioni sui temi della legalità e alla lotta a tutti i fenomeni di devianza.

Il presidente Bardi ha ringraziato il generale per l’impegno profuso da tutti i militari del Corpo a tutela della sicurezza dei lucani.

“Rinnoviamo – ha detto De Nisi – un costante e rinnovato rapporto istituzionale in un gioco di squadra tra chi lavora per il progresso per il benessere della collettività in particolare per la Basilicata“.

– Paola Federico –