Il Prefetto dispone la protezione per il vicesindaco di Vietri di Potenza dopo l’incendio della sua auto

Protezione per il vicesindaco di Vietri di Potenza, Antonio Russo.

E’ questa la decisione assunta dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, a margine di un incontro urgente svoltosi in mattinata in Prefettura.

La decisione del Prefetto è stata assunta anche a seguito di una analisi di tutta la vicenda ascoltando anche Russo. Vardè ha sottolineato oltre all’immediato impegno ed alle prime azioni intraprese anche tutta la sua solidarietà e vicinanza. Russo quindi immediatamente sarà sottoposto a protezione attraverso una vigilanza radio collegata.

Nei prossimi giorni il Prefetto convocherà il Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e per la Sicurezza, al fine di approfondire bene tutta la situazione.

Ricordiamo che l’auto del vicesindaco Russo è stata distrutta dalle fiamme nella notte di Capodanno poco dopo le ore 3:30 in Piazza del Popolo, dove Russo abita e dove la sua auto, a pochi metri dall’ingresso da casa, era parcheggiata.

Subito dopo l’accaduto, l’auto, una Skoda Octavia, è stata sottoposta a sequestro per gli accertamenti del caso. Non si esclude nessuna pista.

“Da quanto ho potuto capire, anche dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, si pensa al dolo. Mi auguro – ha dichiarato Russo – che qualcuno mi dia una mano per risalire agli autori del gesto, non possiamo vivere così. E’ da un po’ di tempo che vengo attaccato pubblicamente e anche sui social. Non solo io ma anche sindaco e Amministrazione comunale. E’ una sorta di terrorismo mentale, è davvero brutto”.

Mentre in paese non manca la preoccupazione per quanto accaduto, in molti non si capacitano di come sia accaduto un fatto simile. Russo qualche giorno prima dell’accaduto aveva denunciato alle Forze dell’Ordine l’ultima di alcune minacce ricevute tramite alcuni post sui social network.

In mattinata, insieme a Russo ed al sindaco Christian Giordano, in Prefettura anche i parlamentari del Movimento Cinque Stelle, Arnaldo Lomuti e Luciano Cillis.

Solidarietà al vicesindaco ed a tutta la comunità vietrese è giunta da tanti sindaci e dall’Anci Basilicata.

– Claudio Buono –

