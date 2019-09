Il poeta di Padula Mario Senatore premiato a Napoli, Perito e Laureana Cilento

Pioggia di riconoscimenti, negli ultimi mesi, per il poeta di Padula Mario Senatore, provenienti da prestigiosi sodalizi ed Enti sparsi sull’intero territorio nazionale.

Gli ultimi, ricevuti nel mese di agosto e in questi primi giorni di settembre, gli sono giunti da San Martino di Laureana Cilento, da Perito, nell’ambito del Premio Europeo delle Eccellenze Comunitarie, e da Napoli.

Particolare rilievo assume quest’ultimo, l’ambito Premio per la Poesia dell’Accademia Internazionale “Federico II” di Napoli, titolare del famoso Premio “Città di Napoli” del grande e benemerito Domenico (Mimmo) Cannone e dell’attivissima figlia Caterina. Premio conseguito nel cortile del Maschio Angioino lo scorso 3 settembre, in un’indimenticabile cornice di rappresentanze eccellenti nei campi del pensiero, del giornalismo, della politica, delle Forze Armate, dell’Economia e della Scienza. Come per le passate edizioni è stato un incontro, organizzato nel dettaglio, di rara eleganza, ricco di spunti interessanti e costruttivi.

I lavori del poeta di Padula Mario Senatore ricevono apprezzamenti positivi anche all’estero. La sua poesia, in apparenza semplice, nasconde aspetti profondi che riguardano l’anima, la vita, i sentimenti, le speranze, le pene, le gioie, la ricerca dell’”io” profondo.

Senatore, inoltre, il 15 settembre sarà protagonista di un evento a Milano: infatti, nella Sala Consiliare di Palazzo Marino, sede del Comune, saranno declamate alcune sue poesie dell’antologia “Le vie della Poesia”, che sarà presentata in diverse città d’Italia.

– Paola Federico –