Il Nucleo di Protezione Civile Vola Sassano alla simulazione di evacuazione Campi Flegrei 2019

Il Nucleo di Protezione Civile Vola Sassano ha preso parte ieri a Campi Flegrei 2019, grande esercitazione organizzata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con lo scopo di testare e migliorare le procedure di emergenza in caso di evacuazione dovuta a rischio di attività vulcanica nell’area flegrea, la zona rossa del supervulcano flegreo (Pozzuoli, Napoli, Quarto, Monte di Procida, Bacoli, Marano e Giugliano).

L’iniziativa rientra nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione Civile e ha coinvolto una serie di gruppi di volontari.

Ieri è stata messa in pratica una simulazione di evacuazione vera e propria della zona rossa. Quasi 1500 studenti, docenti e accompagnatori delle scuole hanno partecipato al test di esodo. Nel Piano di trasferimento simulato i cittadini di Pozzuoli sono arrivati alla Stazione Centrale di Napoli con pullman messi a disposizione dal Comune ed in seguito è stata simulata la partenza su un treno Freccia Rossa verso la Lombardia, regione “gemellata”.​

Il Nucleo di Protezione Civile Vola Sassano ha partecipato ad Exe Campi Flegrei 2019 accompagnato dalla presidente Margherita Marra, particolarmente soddisfatta della giornata a Napoli.

“Sono momenti formativi di elevata qualità – ha dichiarato – che servono ai nostri volontari per comprendere la reale portata di quanto sono chiamati a mettere in pratica in caso di calamità. L’esercitazione Campi Flegrei è stata davvero interessante, abbiamo avuto modo di carpire tanti utili consigli di cui sicuramente faremo tesoro. Siamo onorati di aver partecipato alla simulazione“.

– Chiara Di Miele –