Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli oggi pomeriggio è stato ospite nella hall dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi per una conferenza stampa sul piano di rilancio dello scalo dopo la firma del decreto di concessione che dà il via libera al progetto di integrazione dell’Aeroporto salernitano con quello di Napoli.

Al tavolo dei relatori, insieme a Toninelli, erano presenti il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Andrea Cioffi, la senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano e i consiglieri regionali Michele Cammarano e Valeria Ciarambino.

Secondo il ministro “la Campania merita di più di quello che ha ricevuto. Può ufficialmente partire l’aeroporto di Salerno e finalmente tantissimi turisti potranno visitare questa terra arrivando in aereo. Questa opera è stata sbloccata nonostante l’ostruzionismo di alcune persone, ma a noi interessava risolvere il problema e così oggi abbiamo la firma. Ci siamo interessati direttamente di sciogliere dei nodi creati dolosamente“.

Poi l’attacco al governatore della Regione:”Nonostante De Luca, che non perde occasione per denigrarci, abbiamo sbloccato questo aeroporto. Ma siccome siamo persone perbene, che non badano al colore politico, andiamo oltre questo modo di fare scellerato che appartiene al Presidente della Regione“.

Duro l’attacco a De Luca anche da parte della Ciarambino, che lo accusa di “aver fatto zero per questo aeroporto, ma ha l’ardire di ergersi a paladino del Salerno-Costa d’Amalfi“.

“Da oggi – ha spiegato la capogruppo di opposizione in Consiglio regionale – la gestione sarà virtuosa, non ci sarà più sperpero di denaro pubblico e la Campania avrà nuove opportunità di crescita“.

Il consigliere regionale Michele Cammarano, invece, ha affrontato gli aspetti tecnici collegati al numero di viaggiatori previsto per lo scalo salernitano e alla stretta connessione con l’offerta turistica della provincia a sud di Salerno. “Abbiamo tutti il dovere di prepararci al flusso di viaggiatori previsto, – ha affermato – anche se il sistema viario e ferroviario ha disagi enormi, come ad esempio i collegamenti per la Certosa di Padula, e questo non favorisce i nostri percorsi turistici“.

Nel frattempo la visita di Toninelli ha creato le prime polemiche. Dopo il mancato invito alla conferenza per Confindustria Salerno e la replica del presidente Andrea Prete, è intervenuto anche il Pd Salerno. “L’arrivo del Ministro Toninelli all’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi è un’inutile e mortificante passerella propagandistica – fanno sapere dal partito attraverso una nota – Coloro che per anni hanno ostacolato ogni iniziativa di sviluppo del territorio adesso tentano, per aver firmato con enorme ritardo un semplice passaggio amministrativo, di prendersi il merito di un successo frutto della determinazione del Presidente Vincenzo De Luca supportato dagli Enti Locali e dalle forze economiche ed imprenditoriali. E’ proprio una nuova era: dove c’è chi lavora e risolve i problemi e chi mette il faccione sul manifesto. Ma chi vogliono prendere in giro? È l’ennesima prova di un Governo del nulla, nemico del Sud e della nostra terra“.

– Chiara Di Miele –