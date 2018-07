Il Ministro Centinaio incontra l’assessore regionale Matera. “Presto in Campania per lavorare insieme”

Il Ministro delle Politiche Agricole con delega al Turismo Gian Marco Centinaio ha incontrato a Roma l’assessore regionale Corrado Matera per attivare le strategie da adottare nei prossimi mesi per valorizzare ulteriormente la Campania.

L’occasione è scaturita nel corso dell’incontro che il Ministro Centinaio ha organizzato a Roma con tutti gli assessori al Turismo delle Regioni d’Italia “per conoscere da vicino le esigenze di un settore che rappresenta la priorità, in Italia. Il turismo è la nostra risorsa principale ed è mio dovere conoscere i principali punti di riferimento di tutte le regioni”.

Soddisfatto, al termine dell’incontro con il Ministro Centinaio l’assessore regionale al Turismo della Campania Corrado Matera.

“E’ stato un incontro molto importante – ha riferito Matera – nel corso del quale abbiamo rappresentato al neo ministro gli straordinari risultati conseguiti in questi ultimi due anni e i prossimi impegni ai quali stiamo lavorando. Il Ministro Centinaio è apparso molto soddisfatto del lavoro svolto e mi ha assicurato nei prossimi mesi una sua visita in Campania per dare il suo personale sostegno alla nostra mission”.

– redazione –