Il ministro all’Ambiente Sergio Costa inaugura la terrazza panoramica di San Giovanni a Piro

Conquistato dalla bellezza della piazza degli innamorati, sul pianoro di Ciolandrea, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ieri ha tagliato il nastro della terrazza panoramica di San Giovanni a Piro. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Ferdinando Palazzo, in collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha riqualificato un luogo abbandonato, una vecchia struttura utilizzata in passato per il tiro a piattello.

“Il nostro compito è di restituire migliore al futuro l’ambiente che abbiamo trovato – ha spiegato il sindaco – Per quest’opera abbiamo dato l’anima. Ora il ‘belvedere delle quattro regioni’ sarà bello e utile, perché realizzeremo eventi e diventerà location per i matrimoni che puntano all’infinito”.

La piazza rigenerata sorge sul punto panoramico tra i più suggestivi del Cilento, dove è possibile ammirare la costa del Golfo di Policastro, la Basilicata tirrena, la Calabria e nelle giornate più terse anche la Sicilia con lo Stromboli e le Isole Eolie

“E’ uno dei luoghi più belli d’Italia – ha aggiunto il presidente Pellegrino – Questa inaugurazione dimostra come deve essere un’amministrazione: deve riqualificare l’esistente e non costruire nuove opere”.

Ospite atteso il Ministro all’Ambiente Sergio Costa. “Un posto bellissimo e rigenerato. Di straordinaria bellezza anche perché compatibile con la gestione ambientale – ha detto Costa – Queste iniziative che puntano a valorizzare il paesaggio sono importantissime. Stiamo lavorando ad un’Italia Paese Parco che porti benessere e non faccia scappare i nostri giovani all’estero, pensando a forme di fiscalità vantaggiose per chi vive nei Parchi”.

– Marianna Vallone –