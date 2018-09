Il Consiglio comunale di Sanza adotta la Nuova Carta dei Diritti delle Bambine

Il Consiglio comunale di Sanza ha adottato la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina”, su richiesta della l’Associazione FIDAPA BPW sezione di Montesano sulla Marcellana.

La versione originale della Carta fu presentata ed approvata a Reykjavik nel 1997 durante il IX Congresso della Federazioni Europee della BPW, in seguito all’emergere della questione dell’infanzia femminile durante la Conferenza mondiale di Pechino del 1995. La Carta, ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, a differenza e a integrazione di questa che pone sullo stesso piano i due generi, li distingue in termini di caratteristiche e bisogni, avuto riguardo alle diverse connotazioni fisiche ed emozionali e rappresenta una premessa fondamentale per l’affermazione e la tutela dei diritti delle donne fin dalla nascita. Fa sì che famiglia, scuola e comunità si assumano responsabilità perché la bambina possa crescere nella piena consapevolezza dei suoi diritti e dei suoi doveri.

L’associazione FIDAPA BPW Italy propone agli Enti Locali l’adozione della Nuova Carta per sensibilizzare l’opinione pubblica a un’azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di genere, per un’educazione delle giovani e dei giovani scevra da pregiudizi, spesso all’origine di episodi di violenza, per promuovere la parità sostanziale fra i sessi e la valorizzazione delle differenze fra bambine e bambini.

– Annamaria Lotierzo –