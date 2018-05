Il Consigliere Regionale Vincenzo Robortella a Vietri di Potenza per visitare le aziende agricole

Il Consigliere Regionale Vincenzo Robortella, Presidente della Terza Commissione permanente, ha fatto visita alle aziende agricole presenti sul territorio di Vietri di Potenza.

Una visita fatta per conoscere le aziende, ascoltare le problematiche degli imprenditori e raccogliere proposte e idee per una migliore organizzazione per l’espansione della rete di distribuzione e vendita dei prodotti e promozione del territorio.

Durante gli incontri nelle varie aziende, si è discusso di agricoltura, ambiente, caccia, valorizzazione del territorio, viabilità e turismo, gli stessi temi che tratta la Commissione permanente presieduta dal Consigliere Regionale di maggioranza.

La visita di Robortella, accompagnato dal segretario dei Giovani Democratici, Giovanni Paterna, è partita in alcune aziende di contrada Cugni dove hanno anche segnalato la problematica relativa ai danni alle strutture causate dalla neve e i problemi alla viabilità, chiedendo un intervento sulle strade dell’area. Si è parlato, inoltre, anche di eolico, visto che sull’area di confine tra Vietri e Savoia di Lucania “pende” un progetto per la realizzazione di un importante parco.

Robortella ha visitato un’azienda che nell’ultimo anno e mezzo ha subito ben tre furti, affrontando anche il tema della sicurezza, con gli imprenditori del settore che si sentono abbandonati.

“Questa visita –ha sottolineato Robortella – mi ha fatto capire che bisogna lavorare insieme per risolvere i problemi, sui cinghiali bisogna attivare misure straordinarie e ci sono dei percorsi da fare per la filiera del latte e per gli apicoltori. E’ stata una giornata intensa, ricca di spunti utili per poter programmare alcune attività che possono dare respiro e soprattutto gratificare il lavoro di gente umile che è un punto di forza di questa Basilicata”.

-Claudio Buono-