Tanti applausi nell’aula consiliare del Comune di Sant’Arsenio per Claudio Gubitosi, fondatore e direttore artistico della manifestazione Giffoni Film Festival, che da ieri pomeriggio è diventato cittadino onorario di Sant’Arsenio.

“L’ intuizione più importante di Claudio Gubitosi è stata il Giffoni Film Festival: manifestazione internazionale, patrimonio culturale e artistico che porta prestigio a tutta la provincia di Salerno – dichiara Donato Pica- con l’unanimità dei voti, la Giunta comunale ha deliberato la cittadinanza onoraria a Claudio come riconoscimento delle capacità manageriali e per i prestigiosi meriti in ambito artistico e culturale.”

Il Sindaco Pica ha omaggiato Claudio Gubitosi con una pergamena conenente le motivazioni della onorificenza.

“Questo riconoscimento esalta l’attenzione al territorio e l’importanza di fare rete per ampliare l’offerta culturale per i giovani – dichiara Gubitosi – la scuola di vita del Giffoni Film Festival è stata importante. Nonostante i problemi ho sempre osato e inteso i disagi come opportunità per migliorare.”

Il rettore dell’Università degli Studi di Salerno Aurelio Tommasetti ha concluso la cerimonia sottolineando la condivisione di alcuni tratti caratteristici della storia di Gubitosi come il fatto di “puntare sui giovani, la durabilità dell’evento come segno tangibile di un progetto programmato e rendere internazionali degli eventi. Caratteristiche su cui ho puntato per far crescere l’Università di Salerno che oggi è nelle classifiche internazionali per la qualità della didattica e della ricerca”

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, alcuni membri del consiglio comunale, il Capitano dei Carabinieri di Sala Consilina, Davide Acquaviva, il Comandante della Polizia Locale Salvatore Della Luna Maggio, il Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Sant’Arsenio Rocco Colombo.

Alla fine della cerimonia Gubitosi ha donato un ricordo del Giffoni Film Festival al Sindaco Pica e al Rettore Tommasetti.

– Rosanna Raimondo –