Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Adolfo Fischione, visita il Comando della Basilicata

Il Generale di Divisione Adolfo Fischione, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, con sede a Napoli, che ha competenza sulle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, nella mattinata di oggi ha visitato il Comando Legione Carabinieri “Basilicata” con sede presso la Caserme Lucania di Potenza.

L’alto ufficiale è stato accolto dal Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, dai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, da una rappresentanza delle specialità dell’Arma presenti sul territorio, tra cui i Carabinieri Forestali, dai delegati della rappresentanza militare e dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Carabinieri Forestali.

Il Generale Fischione ha salutato tutti i militari e alle loro famiglie, soprattutto quelle dei militari caduti in servizio, cui ha rivolto i più alti sensi di vicinanza di tutta l’Istituzione ed espresso il suo più vivo compiacimento per il significativo e proficuo lavoro svolto dai reparti sull’intero territorio della Basilicata. Fischione ha poi auspicato che gli importanti risultati, conseguiti con grande abnegazione e professionalità, costituiscano stimoli per altri e più significativi traguardi per garantire al territorio sempre migliori livelli di vivibilità e qualità della vita.

– Paola Federico –