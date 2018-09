Il Colonnello Nicola Albanese è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Potenza

E’ il Colonnello Nicola Albanese il nuovo Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza. Pugliese prende il posto del Colonnello Daniele Scardecchia da qualche giorno in servizio a Roma.

Albanese ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del Comando Provinciale di via Pretoria a Potenza. “Collaborazione e fiducia” sono le prime parole che il nuovo Comandante ha rivolto ai giornalisti e ha poi aggiunto: “L’impegno del comando provinciale sarà totale e assoluto, con una collaborazione seria e proficua anche per garantire una percezione di sicurezza maggiore attraverso notizie certe e verificate. Nessuno negherà i fatti, ma con la collaborazione si eviterà di creare un allarmismo. E’ importante un rapporto lineare e di fiducia tra le parti“.

In attesa di indossare il grado di Colonnello, Albanese si è arruolato nell’arma nel 1988. Per lui esperienze come Comandante di Plotone e Compagnia a Campobasso, al Comando Generale dell’Arma dove ha ricoperto l’incarico di aiutante di campo del vice comandante Generale, comandante della Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, e successivamente della Compagnia di Lucera nel foggiano. Dal 2006 al 2009 ha prestato servizio nello Stato Maggiore del Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Polidoro” a Roma. Le due ultime esperienze riguardano quelle nei Ros di Roma e poi comandante del Reparto Anticrimine di Bari, da dove proviene.

Laureato in Giurisprudenza nel 2007 e in Scienze della Sicurezza interna esterna a Tor Vergata nel 2003. Durante l’incontro Albanese ha svelato che per conoscere la terra lucana ha visto il film “Basilicata coast to coast”. All’incontro erano presenti anche il Capitano Gennaro Cascone, comandante della Compagnia di Potenza, e il Maggiore Maurizio Laurito, comandante del Reparto Operativo.

– Claudio Buono –