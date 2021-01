Il Caseificio Lupo di Caggiano apre un punto vendita a Prato Perillo di Teggiano

Il Caseificio Lupo di Caggiano apre un punto vendita dei suoi prodotti caseari anche a Teggiano. La nota azienda campana a conduzione familiare situata nelle verdeggianti colline di Caggiano aumenta, così, la sua rete di vendita nel Vallo di Diano, già presente anche nei comuni di Polla (Via Largo Tanagro), Auletta (Via Principe di Piemonte), oltre che a Caggiano (Via G. Amendola 253).

Il Caseificio Lupo, inoltre, è presente anche in Basilicata con i punti vendita ubicati a Moliterno, Lagonegro, Vietri di Potenza e Villa d’Agri, e nel Golfo di Policastro a Sapri.

“Non vediamo l’ora che finisca questo terribile periodo legato alla pandemia – riferisce Rosario Lupo, uno dei titolari dell’azienda a conduzione familiare di Caggiano – Il nostro prodotto, infatti, è distribuito anche in alcune pizzerie del Lazio e della Toscana ma, ora, con la crisi legata alla ristorazione, anche noi siamo stati costretti a ridimensionare i nostri progetti. Speriamo davvero che finisca tutto presto questa crisi e consentire di esportare il nostro prodotto che, ringraziando Iddio, continua ad essere particolarmente richiesto”.

Il Caseificio Lupo, infatti, è tra le poche aziende che nel Vallo di Diano lavorano, oltre al latte vaccino, anche quello di bufala.

“Il segreto della nostra azienda – continua Rosario Lupo – è nel controllo meticoloso della linea di produzione, nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, nell’esperienza maturata negli anni, nell’amore per questo lavoro. Ovviamente trattiamo soltanto latte locale, accuratamente selezionato e controllato nei parametri chimici e microbiologici, proveniente da piccoli allevamenti ovi-caprini, bovini e bufalini alimentati su pascoli naturali”.

Il punto vendita dislocato a Teggiano è ubicato in via Provinciale a Prato Perillo. Qui è possibile prenotare anche il famoso pasticcio caggianese e il pane fatto con farina “Senatore Cappelli”.

