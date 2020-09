Il Capitano dei Carabinieri Gaetano Ragano lascia la Compagnia di Sala Consilina per andare nel Beneventano

Ultimo giorno di servizio ieri presso la Compagnia Carabinieri di Sala Consilina per il Capitano Gaetano Ragano.

Il Capitano Ragano ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile per 6 anni. Andrà a dirigere la Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, al posto del Capitano Armando De Marco.

Nel 2014 giunse alla Compagnia valdianese lasciando il comando della Tenenza di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Tra le esperienze precedenti vanno annoverati anche il comando di una Stazione Carabinieri in Calabria e un primo incarico a Roma.

43enne, sposato e padre di un bambino, è stato promosso al grado di Capitano lo scorso anno. Ha sempre mostrato spirito di sacrificio e una particolare abnegazione, soprattutto in occasione di numerosi arresti ed operazioni effettuati negli anni di servizio nel Vallo di Diano.

Al Capitano Gaetano Ragano giungano dalla redazione di Ondanews gli auguri di buon lavoro nel Beneventano ed il ringraziamento per gli anni spesi a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini nel nostro territorio.

– Chiara Di Miele –