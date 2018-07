Il candidato Premio Nobel per la Pace Enzo Cursio, originario di Tramutola, nella Val D’Agri, sfila sul red carpet a una prima al Fox Theatre di Los Angeles.

In sua compagnia, la diva planetaria Sharon Stone, celeberrima protagonista di Basic Istinct e Casino che sta promuovendo Cursio nella sua candidatura a Nobel per la Pace.

Enzo Cursio è accanto all’attrice da molti anni ma solo ora la Stone ha deciso di presentarlo al mondo facendolo sfilare con lei sul red carpet. E con una foto molto più intima, pubblicata su Twitter, di loro due sdraiati e sorridenti a bordo piscina nella villa di Beverly Hills. Massima discrezione sul rapporto instaurato tra i due che si sono conosciuti nel 2013 in Polonia a un meeting con Lech Walesa e il Dalai Lama e che da sempre sono uniti nella lotta per i diritti umani, per i rifugiati, contro tutte le guerre.

Cursio ha 50 anni ed è un giornalista, attivista per i diritti umani e lavora presso la FAO delle Nazioni Unite come coordinatore dell’Alleanza dei Premi Nobel per la Pace per la Sicurezza alimentare e la Pace. Forti i legami con la Basilicata dove è l’amministratore della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata e collabora da oltre 20 anni con il Premio Nobel per la Pace Betty Williams che la presiede.

Nel tweet di un paio di giorni fa Sharon Stone lo definito un amico: un rapporto che senz’altro non soffre la distanza tra Los Angeles e Roma, dove Cursio lavora.

