Il campione olimpico Pino Maddaloni ospite di uno stage alla New Kodokan di San Pietro al Tanagro

Una presenza importante quella che da oggi a domenica 13 settembre ci sarà presso la New Kodokan di San Pietro al Tanagro.

La struttura del Maestro Pietro Amendola, infatti, ospita il campione olimpico Pino Maddaloni. Insieme a lui sono presenti tutti gli atleti della New Kodokan e alcune rappresentative di Puglia e Basilicata in occasione di uno stage di alto livello agonistico.

Da domani, sabato 12 settembre, inoltre vi sarà anche la presenza di tecnici lucani per l’aggiornamento.

Ricordiamo che Pino Maddaloni, judoka napoletano, ha conquistato medaglie d’oro, argento e bronzo in diverse Olimpiadi, ai Giochi del Mediterraneo, ai Mondiali Militari. Da gennaio 2011 allena la Nazionale italiana non vedenti. La sua storia è stata narrata nel film “L’oro di Scampia”. Attualmente è in forze al Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Roma con il grado di Assistente di Polizia ed è ritenuto da tutti uno degli atleti più rappresentativi della storia del judo italiano di sempre.

“E’ una grande soddisfazione per me e per i miei atleti poter ospitare per tre giorni il grande Pino Maddaloni – dichiara il Maestro Amendola – che sicuramente saprà dare tanto ai giovani sportivi presenti nella nostra struttura“.

– Chiara Di Miele –