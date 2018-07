Il 28 e 29 luglio il “Meeting internazionale Basilicata 500 e derivate” fa tappa a Pignola e Potenza

Tutto pronto per il “II meeting internazionale Basilicata 500 e derivate”, organizzato dal coordinamento Fiat 500 Club Italia di Lauria-Maratea, Potenza Città e Matera e provincia nelle persone di Raffaele D’Angelo, Cinzia Vista e Domenico Bruno.

Quest’anno il meeting fa tappa a Pignola e Potenza. Sabato 28 luglio, alle 15.00, avverrà l’accoglienza e le iscrizioni in piazza Vittorio Emanuele, seguita dalla passeggiata per le vie del centro storico. Il raduno sarà in piazza Umberto I dove le auto si fermeranno e potranno essere ammirate e fotografate. Alle 20.00 si terrà lo street food.

Domenica 29 luglio, a Potenza, si parte dalla mattina alle 8.30 con l’accoglienza in Piazza Mario Pagano, iscrizioni e visita al teatro “F. Stabile” e al centro storico. Dopo le 11 ci sarà il giro della città. Si potranno vedere sfilare le 500 in Via del Popolo, Via Vaccaro, Viale Dante, Viale dell’Unicef, Via Anzio, Via Adriatico con sosta nel parco dell’Europa Unita. Alle 13.30 è previsto il pranzo con premiazioni e intrattenimento.

Il progetto è partito l’anno scorso quando ha toccato Lauria e Maratea, con visita il 14 e 15 settembre al porto e al Cristo e arriverà il prossimo anno a Matera, capitale della cultura 2019.

E’ l’occasione per riunire gli appassionati del “cinquino”, cinque milioni di esemplari prodotti e ancora 600.000 circolanti e per celebrare un pezzo di storia italiana attraverso l’evoluzione delle linee, degli optional e dei modelli di una piccola utilitaria, tonda e scattante, che ha sfrecciato sulle strade del bel Paese dal boom economico degli anni ’50 fino al 1975, anno in cui fu prodotta l’ultima 500.

Due giorni per cultori e semplici curiosi, per grandi e piccoli, per ammirare le tante vetture radunate per la manifestazione e alcuni tra i numerosi modelli creati dal 1957, anno di produzione del primo tipo.

Per foto, informazioni e contatti è possibile cliccare sulla pagina facebook FIAT 500 Club Italia Coordinamento di Potenza.

– Annamaria Lotierzo –