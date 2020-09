Il 23 settembre riparte da Salerno “Mi voglio Bene”, la campagna di screening oncologici gratuiti dell’ASL

Riparte da Salerno l’edizione 2020 della campagna di screening oncologici gratuiti “Mi voglio Bene” realizzata dalla Regione Campania in collaborazione con l’Asl Salerno con l’obiettivo di incentivare l’adesione agli screening oncologici gratuiti. L’iniziativa, che l’Asl salernitana propone ogni anno, è finalizzata al potenziamento dell’azione preventiva e informativa, rendendola capillare su tutto il territorio provinciale, avvicinando ed interagendo direttamente con i cittadini-utenti.

La prima tappa del tour, che attraverserà i maggiori centri della provincia, è prevista per mercoledì 23 settembre a Salerno, in via Velia/incrocio Via Roma, dove il camper stazionerà con i

suoi operatori dalle ore 9.00 alle ore 18.00. In tale occasione, alle ore 11.30, il Direttore Sanitario Ferdinando Primiano terrà una conferenza stampa per presentare l’iniziativa, illustrando gli obiettivi, le tappe del percorso e le modalità di svolgimento della campagna. Presso il punto informativo sarà possibile eseguire il pap-test, prenotare una mammografia, ricevere informazioni sul test colon retto. Medici e operatori dell’Asl Salerno, poi, provvederanno a fornire tutte le informazioni utili ad individuare ed a semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni di screening.

Saranno inoltre effettuate gratuitamente varie altre consulenze, controlli, visite e prestazioni messe a disposizione dell’utenza dai singoli Distretti Sanitari. Naturalmente tutte le prestazioni e le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

L’Asl Salerno invita la cittadinanza a partecipare attivamente alle attività di screening, sottoponendosi ai controlli previsti, nella consapevolezza che allo stato attuale le attività connesse agli screening vengono considerate impegni differibili. E’ estremamente importante, invece, che esse riprendano con decisione, per il bene e la salvaguardia della nostra salute. La campagna “Mi Voglio Bene” si avvale del patrocinio della Provincia di Salerno, dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno e dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Salerno.

– Chiara Di Miele –