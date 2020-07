Lunedì 20 luglio nel Salone di Marmi di Palazzo di Città a Salerno, dalle ore 11, verrà illustrato il Protocollo di collaborazione per l’educazione e l’informazione ambientale in Campania tra Regione, Osservatorio Rifiuti (ORGR) e Leroy Merlin Italia.

Interverranno il sen. Enzo De Luca, Presidente Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti Campania (ORGR), il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno, Mauro Carchidio, Direttore Immobiliare e Sviluppo Sostenibile Leroy Merlin Italia.

Con un protocollo d’intesa siglato dall’Osservatorio Regionale Rifiuti e da Leroy Merlin Italia – Gruppo Adeo lo scorso 9 dicembre ad Avellino, è stata sancita una collaborazione per progetti di educazione e informazione ambientale in Campania, con riferimento prioritario alla scuola.

La sinergia nasce dalla opportunità di far incontrare liberamente le reciproche sensibilità su questi temi, dando impulso, ciascuna parte per la sua funzione, ad azioni ben definite. L’Osservatorio Regionale Gestioni Rifiuti è impegnato nel rafforzamento dell’educazione ed dell’informazione ambientale nell’ambito delle politiche della Regione Campania, in accordo con gli obiettivi di Europa 2020, del Programma Regionale di Sviluppo, Industria 4.0 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che ne ispirano l’azione.

Leroy Merlin Italia intende promuovere anche sul territorio campano un percorso finalizzato all’informazione e alla sensibilizzazione dei più giovani sul tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica con riferimento a: “PlasticAlt”; economia civile; clima ed energia; sostenibilità domestica; gestione sostenibile delle foreste; consumo responsabile; risparmio energetico; progetto di business sociale in favore della comunità e dell’accoglienza dei più vulnerabili.

Le iniziative prevedono il coinvolgimento diretto della Comunità, anche nel recupero di aree boschive o parchi urbani per migliorare l’assorbimento di CO2.

Dopo i due appuntamenti pubblici di Benevento e Caserta, la promozione del progetto si sposta a Salerno, con una conferenza stampa in cui verranno illustrate le prime iniziative proposte da Leroy Merlin Italia da attuarsi sul territorio provinciale.

