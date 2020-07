“I Tesori nascosti della Campania”. Alessandro Preziosi testimonial del video del Liceo Artistico di Teggiano

Anche l’attore salernitano Alessandro Preziosi tra i testimonial del video promosso dal Liceo Artistico di Teggiano in occasione della partecipazione alla quarta edizione de “I Tesori nascosti della Campania”, promossa dalla rete dei Licei Artistici della Campania e fortemente sostenuta dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese.

L’edizione di quest’anno, infatti, ha visto la realizzazione in una versione inedita online a causa della pandemia che ha determinato anche un blocco di tutte le iniziative promosse dalle scuole. Seppure in modalità remota, quindi, il Liceo Artistico di Teggiano ha voluto partecipare a questa quarta edizione attraverso un video rivolto alla promozione del territorio e dei luoghi della cultura che sta raccogliendo consensi pressochè unanimi tra il popolo del web.

“Si è trattato di un lavoro che ha visto gli alunni del nostro Liceo Artistico protagonisti straordinari nel promuovere i luoghi di appartenenza e le bellezze di Teggiano e dell’intero Vallo di Diano – riferisce la Dirigente della scuola superiore di Teggiano Maria D’Alessio –. Il video, infatti, rappresenta una stupenda narrazione delle bellezze della terra attraverso immagini e testi di alcuni siti significativi del nostro territorio, la cui produzione multimediale è stata arricchita da performance musicali degli allievi e da numerosi testimoni che hanno contribuito a realizzare questa speciale edizione dei Tesori nascosti della Campania”.

Tra gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione del video, infatti, figurano anche l’attore Alessandro Preziosi, il Maestro Luigi Di Miele, Ylenia Cimino, altri artisti della scuola, oltre a due ex allievi del Liceo Artistico di Teggiano che hanno raggiunto una straordinaria notorietà in campo nazionale, come Chicco Sabbatella ed Antonello Paladino.

La Rete Nazionale dei Licei Artistici alla quale ha aderito il “Pomponio Leto” di Teggiano è stata attivata nel 2015 con lo scopo di creare una struttura stabile di collegamento tra i Licei Artistici italiani, il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali, promuovere la costituzione di reti regionali o interregionali e di favorire gli scambi di esperienze didattiche, artistiche e professionali e promuovere progetti e condividere esperienze nell’ambito dei percorsi per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’orientamento.

– redazione –