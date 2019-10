I Navigator campani scrivono a Mattarella:”Ci venga consentito di dare il nostro contributo al Paese”

Ieri a margine della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Museo Ferroviario di Pietrarsa, alcuni Navigator, protagonisti ad agosto di uno sciopero della fame, sono stati ricevuti dal Prefetto di Napoli Carmela Pagano.

“E’ stata un’ottima occasione – dichiarano i Navigator – per esporre nei dettagli al rappresentante del Governo sul territorio tutto il disagio che stiamo patendo per il fatto di aver superato con successo una pubblica selezione, ma di essere gli unici vincitori in Italia a cui è precluso l’accesso alle attività per le quali abbiamo concorso assieme ai candidati di tutte le regioni”.

Durante l’incontro con il Prefetto, i Navigator hanno fatto presente che ci sono diverse alternative per permettere la contrattualizzazione e come la soluzione al problema dipenda essenzialmente dalla volontà politica delle forze coinvolte nella vicenda.

“La dottoressa Pagano, che ringraziamo per la disponibilità mostrata – continuano i Navigator – ci ha ascoltato in maniera attenta e ha garantito che parlerà personalmente della nostra questione al Capo dello Stato. Al termine del colloquio, per il quale esprimiamo grande soddisfazione, è stata consegnata al Prefetto una nostra lettera indirizzata al Presidente della Repubblica al quale abbiamo chiesto di intervenire affinchè questa incresciosa vicenda di cui siamo vittime abbia presto fine e ci venga consentito di dare il nostro contributo al Paese che tanto amiamo, beneficiando, al contempo, degli stessi diritti di chi vive in altre regioni”.

– Claudia Monaco –

