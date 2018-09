Higuain arriva nel Golfo di Policastro. L’attaccante del Milan in vacanza con la famiglia a Scario

È stato un weekend particolare per gli abitanti di Scario, frazione rivierasca del comune di San Giovanni a Piro, per la presenza in paese del famoso attaccante dell’Argentina Gonzalo Higuain.

Nello scorso weekend, infatti, il giocatore punta di diamante della squadra del Milan ha deciso di fermarsi nel Golfo di Policastro.

Una presenza che non è passata per niente inosservata, soprattutto quando ieri Higuain è arrivato sul porticciolo di Scario per trascorrere la giornata in barca lungo la costa dell’Area Marina Protetta della Masseta e degli Infreschi. A quanto pare, però, l’attaccante Argentino ha preso la direzione opposta dirigendosi verso la costa di Maratea dove ha attraccato e ha sostato per il pranzo.

Molti in paese, diffusasi la notizia, hanno aspettato il suo rientro ma Gonzalo Higuain non appena è rientrato a Scario ha deciso di non concedersi a tutti coloro che lo attendevano sulla banchina del porto e, insieme alla famiglia che lo ha accompagnato per l’intero fine settimana, ha tirato dritto concedendo pochissime foto e pochissimi autografi, molto probabilmente per la presenza dell’ultima arrivata di casa Higuain, una bimba di pochi mesi che era presente a Scario insieme a tutta la famiglia.

Ancora una volta Scario si conferma meta di turisti famosi che decidono di trascorrere le loro vacanze immersi tra la natura e le acque cristalline del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

– Maria Emilia Cobucci –