Guarisce dal Covid-19 in Lombardia, rientra in Basilicata ma risulta nuovamente positiva al virus

Arriva in Basilicata dalla Lombardia ma risulta contagiata dal Covid-19. E’ il caso riguardante una donna che ha contratto l’infezione in Lombardia nel mese di marzo e che in seguito a doppio tampone negativo è stata dichiarata guarita dal Sistema sanitario lombardo.

All’ingresso in Basilicata, però, è stata sottoposta a tampone che ha dato esito positivo in seguito ad una probabile bassa carica virale residua.

La donna contagiata si trova attualmente in isolamento in Basilicata presso il suo domicilio.

Per quanto riguarda, invece, la situazione epidemiologica lucana, la task force regionale ha comunicato che nella giornata di ieri sono stati effettuati 265 tamponi, risultati tutti negativi e che nelle strutture sanitarie lucane non ci sono al momento pazienti ricoverati. Inoltre ieri sono guarite tre persone.

– Chiara Di Miele –