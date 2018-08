Grande successo di pubblico a Vietri di Potenza per la VI edizione di “Tipica”

Un grande successo la VI edizione di “Tipica”, il percorso enogastronomico tenutosi il 10 e 11 agosto a Vietri di Potenza.

Migliaia le persone che nelle due serate hanno affollato i vicoli del centro storico vietrese, a partire dalla Vigna della Corte, passando per piazza XXIII Novembre fino all’ultima tappa, quella di Piazza del Popolo.

Senza dubbio, delle sei, è stata l’edizione più partecipata, con un afflusso di persone da grande evento. Presenze da diverse regioni, in particolare dai paesi lucani, campani, dalla vicina Puglia e anche dalla Calabria. Tantissimi sono stati gli emigranti e lavoratori fuori sede che hanno voluto organizzare le loro ferie in terra vietrese in concomitanza con Tipica.

Un percorso enogastronomico che ha riscontrato un successo enorme. Tutto a ruba negli stand che hanno offerto prodotti tipici della cucina vietrese ma anche lucana.

A partire dall’olio extravergine di oliva alla ciambottla, patate rosse, calzoni con la minestra, i primi come i parmariedd e cavatiedd, la carne, zeppole fritte e dolci e tanto altro.

Una trentina di postazioni prese d’assalto dai tantissimi visitatori. Tanto è stato anche il divertimento, con i concerti promossi dall’organizzazione.

Su tutti, venerdì quello di Agostino Gerardi e Terrania, sabato quello dei Cant’Ieri, con Piazza del Popolo che si è trasformata in un ballo generale fino a notte fonda con giovani e meno giovani a divertirsi.

L’iniziativa è curata, oltre che dalle associazioni, da buona parte della comunità.

– Claudio Buono –