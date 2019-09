Grande partecipazione a Sala Consilina per il 6° raduno delle Fiat 500 e delle Fiat 126

Appassionati e semplici curiosi si sono ritrovati questa mattina, presso l’Auto Accessori dei fratelli Puglia a Trinità di Sala Consilina, in occasione del 6° raduno delle Fiat 500, Fiat 126 e derivate.

L’evento, organizzato dall’associazione “Tricolore Storico Team”, ha visto la presenza di oltre 50 veicoli d’epoca. Dopo l’esposizione delle intramontabili 500, coloratissime e ancora oggi uno dei simboli che più rappresenta l’Italia nel mondo, i partecipanti hanno sfilato per i principali paesi del Vallo di Diano.

“Siamo un gruppo di amici che ha cominciato a fare questo un po’ per gioco – commenta uno degli organizzatori del raduno Nino Battipaglia – Ora è diventato un qualcosa di serio. E’ bello poter organizzare eventi nel nostro territorio. Sono state tante le persone che oggi sono venute ad ammirare le auto d’epoca ed a divertirsi con noi. Noi organizziamo maggiormente tour e solo questo raduno, siamo stati in diverse zone come Amalfi, Castellabate, Paestum e San Nicola Arcella”.

Durante l’evento è stata premiata anche l’auto più bella, pulita e tuning. Ad aggiudicarsi il kit di trombe musicali per auto è stato Lorenzo Cavaliere.

Dopo il giro per i vari paesi del comprensorio, il gruppo si è fermato presso il ristorante Borgo Lucano di Atena Lucana dove sono stati anche consegnati altri premi ai partecipanti.

– Annamaria Lotierzo –