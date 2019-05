Grande divertimento e tanti giovani corridori a Polla per la seconda edizione del “Trofeo Cycle Fevian”

Grande partecipazione ieri a Polla per la seconda edizione del “Trofeo Cycle Fevian” organizzato dalla Fevian Group in collaborazione con l’associazione sportiva “Ciclo Team Tanagro” e con il patrocinio del Comune di Polla e della Regione Campania.

Oltre 130 piccoli corridori si sono ritrovati nella zona industriale per una giornata dedicata al ciclismo cominciata con la prova della categoria “Giovanissimi” che ha coinvolto i bambini dai 6 ai 12 anni che hanno gareggiato divisi per fascia d’età.

Hanno conquistato il podio Alessandro Cesaro per la categoria G1M, Tommaso Luigi Rizzuti per la G2M, Francesco David Caputo nella G3M, Christian Verde nella categoria G4M, Marco Marzano nella G5M e Giuseppe Sciarra nella G6M. Il vincitore della promozione giovanile è stato Michael Fiorillo mentre il team vincitore sia nella classifica a presenza sia in quella divertimento è stato il gruppo “Cesaro Falasca”.

Nel pomeriggio ha avuto luogo la prova della categoria “Esordienti” con i ragazzi nati nel 2005 e nel 2006. La gara, valida per la qualificazione al Campionato Italiano in programma il 6 e 7 giugno in Toscana, è partita da Polla e ha attraversato anche Atena Lucana, San Pietro al Tanagro e Sant’Arsenio. Il percorso era di 30 km. Ha vinto con un enorme vantaggio sui compagni di gara Federico Amati, mentre il “Team Logistica Ambientale” ha conquistato il successo nella classifica a squadre.

“Siamo in perfetta sintonia con l’Amministrazione comunale e mi complimento con Federica Mignoli e con Francesco Coiro per aver organizzato questo evento – dichiara l’assessore regionale al Turismo Corrado Matera – Lo sport è un momento di grande aggregazione sociale e culturale. Spesso nel Vallo di Diano ci dividiamo e questa manifestazione è importante anche perché prova a mettere insieme il territorio. Spero che si possa ripetere e si possano coinvolgere anche altri Comuni. Il Vallo di Diano può avere tanta forza ma dobbiamo avere l’intelligenza di lavorare insieme”.

“Speravamo in un tempo migliore ma tutto sommato non ci sono state criticità – sottolinea la titolare del Gruppo Fevian Federica Mignoli – Continueremo ad organizzare questo evento con la collaborazione del ‘Ciclo Team Tanagro’. Sono stata protagonista perché ero all’inizio della corsa con la direzione di gara e ho vissuto la prova in tutti i suoi momenti. E’ bello vedere l’entusiasmo di questi bambini”.

– Annamaria Lotierzo –