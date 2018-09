Il filosofo Umberto Galimberti ha incontrato una delegazione degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano, ai quali aveva dato appuntamento in occasione del Festival della Filosofia conclusosi ieri a Modena.

“Impegno mantenuto – ha riferito il professore Enrico Vricella che ha accompagnato i giovani studenti in Piazza Garibaldi a Sassuolo dove era fissato l’appuntamento – Abbiamo avuto il grande onore di avere un colloquio privato con il professore Galimberti, a cui abbiamo consegnato il catalogo delle precedenti edizioni della Settimana della Filosofia e dei libri sulla storia e l’arte di Teggiano. E’ stato estremamente cortese ed ha accettato l’invito a partecipare alla ‘nostra’ Settimana della Filosofia a Teggiano”.

Dopo aver ascoltato gli studenti del “Pomponio Leto”, Galimberti si è complimentato, dando loro appuntamento a Teggiano. “Sul finire della prossima stagione invernale sarò a Napoli per una conferenza– ha detto Galimberti- In quell’occasione mi allungherò fino a Teggiano, per condividere il lavoro che state facendo. Bravi e complimenti alla vostra scuola”.

Nel corso del Festival della Filosofia svoltosi a Carpi, Modena e Sassuolo, i giovani studenti dell’Istituto Superiore di Teggiano hanno partecipato a seminari, convegni e laboratori, alla presenza dei più grandi filosofi di fama nazionale ed internazionale tra cui, oltre a Galimberti, Maria Michela Sassi, Judith Revel, Dan Sperber, Remo Bodei, Salvatore Natoli, Julian Nilda-Rűmmellin e Stefano Massini.

