“Nel giorno storico per i ragazzi che affrontano da oggi un esame di maturità nel periodo post Covid, a cui auguro di godersi questo traguardo importante della vita, voglio elogiare e menzionare un giovane studente, una storia di orgoglio lucano. Un giovane di Vietri di Potenza, Francesco Panariello, che compirà 18 anni ad agosto. Risulta essere tra i 20 vincitori a livello nazionale del concorso ‘EconoMia’, organizzato dall’Aeee-Italia (Associazione europea per l’educazione economica), rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, che quest’anno ha riguardato il tema ‘Ambiente e crescita’”. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Gerardo Bellettieri che si complimenta con il giovane vietrese vincitore del prestigioso concorso nazionale.

Panariello ha discusso, in via telematica, del rapporto tra la crescita economica e il sistema ambientale.

“Francesco – continua Bellettieri – che frequenta il Liceo Classico ‘Quinto Orazio Flacco’ a Potenza, è l’unico della Basilicata a risultare tra i vincitori a livello nazionale ed è uno dei sei studenti del Sud premiati. Il concorso Economia è una competizione inserita nel Programma nazionale per la valorizzazione delle eccellenze del Miur e dà la possibilità di essere inseriti nell’albo nazionale delle eccellenze”.

“Nell’augurare a lui un futuro radioso – conclude il consigliere regionale di Forza Italia – colgo l’occasione per un in bocca al lupo ai tanti maturandi lucani di portare alto il nome della nostra terra e di renderci orgogliosi delle nuove generazioni, perché mai come in questo tempo abbiamo compreso l’importanza delle professioni e del lavoro e dello slancio e della passione con le quali si sceglie di intraprendere il proprio percorso”.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

2/6/2020 – Francesco Panariello, studente di Vietri di Potenza, tra i vincitori del concorso nazionale “EconoMia”