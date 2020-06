Padula Sistema Museo aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia con l’iniziativa “Prima della Certosa – Itinerario archeologico lungo la Via Popilia” prevista per domenica 21 giugno.

Un appuntamento speciale che consentirà di visitare gratuitamente il Battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte e la Certosa di San Lorenzo, che ospita il Museo Archeologico della Lucania Occidentale al cui interno sono esposti materiali rinvenuti nel Vallo di Diano e principalmente nelle necropoli protostoriche di Padula e di Sala Consilina, ma anche manufatti più tardi di epoca romana.

L’iniziativa, promossa dalla Direzione Regionale Musei Campania, diretta da Marta Ragozzino, in sinergia con la Certosa di San Lorenzo, diretta da Tommasina Budetta, e con il Comune di Padula, rappresenta una preziosa occasione per esplorare il territorio e conoscere i tesori del patrimonio archeologico diffuso del Vallo di Diano, facendo tappa in due dei quattro siti del circuito museale di Padula.

“Siamo molto entusiasti dell’iniziativa che pone un ulteriore importante tassello nella valorizzazione e nella promozione dei beni culturali di Padula – hanno dichiarato il sindaco di Padula Paolo Imparato e l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo – Il lavoro sinergico con la Direzione Regionale Musei Campania dà l’opportunità di creare occasioni sempre più interessanti e di conoscenza del territorio”.

– Chiara Di Miele –