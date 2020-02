Gerardo Gallo di Teggiano fa sorridere il pubblico de “La Corrida” su Rai 1

Sono davvero tanti i sorrisi che questa sera ha regalato Gerardo Gallo, 31enne di Teggiano ospite su Rai 1 del programma “La Corrida”, presentato da Carlo Conti e Ludovica Caramis.

Gerardo ha inaugurato la stagione dello show che fu portato alla ribalta dall’indimenticabile Corrado ed è giunto alla diretta dopo una serie di selezioni. Si è esibito al cospetto del pubblico da casa, in studio e della giuria cantando “Zi’ Nicò”, un brano che fa parte del repertorio del cantante napoletano Gigione, considerato negli ultimi anni un fenomeno sociale e provinciale che riempie le piazze e sulla cui carriera è stato girato un cortometraggio premiato dal Mibact perchè di “interesse culturale”.

Gerardo nella vita di tutti i giorni fa il macellaio in un supermercato, ma non ha mai nascosto la sua passione per la musica e, nello specifico, per l’artista originario di Boscoreale che per lui ha inviato anche un video messaggio di incoraggiamento. “Devi venire ‘Alla Tavola della Principessa Costanza’ ad agosto” è stato l’invito di Gerardo a Carlo Conti con il quale si è particolarmente divertito con una serie di battute.

Tutti i “dilettanti allo sbaraglio“, compreso il giovane teggianese, si sono esibiti dal vivo accompagnati dall’Orchestra diretta dal Maestro Pinuccio Pirazzoli. Novità dell’edizione 2020 è la “Giuria degli EXperti” composta dai concorrenti delle passate edizioni, anche se il pubblico de “La Corrida” è sovrano e al suono di pentole, fischi e campanacci decide se l’esibizione è andata bene o meno.

Il macellaio 31enne, molto benvoluto a Teggiano, ha tenuto buona parte dei telespettatori del Vallo di Diano incollati al piccolo schermo in attesa della sua esibizione e ha così fatto sorridere i tanti che lo stimano, gli vogliono bene e lo aspettano a casa per festeggiare questa sua prima esperienza televisiva.

Tra i concorrenti di questa puntata anche Calogero Barbera, lo “psicomago” di Lauria che ultimamente è stato anche ospite al TgR Basilicata con le sue previsioni sui vincitori di Sanremo. A “La Corrida”, tra numeri e calcoli strani, ha indovinato la cifra pensata dalla Caramis. In queste settimane i video di Barbera sono diventati virali soprattutto dopo che “Striscia la Notizia” ha ripreso le sue performance definendolo, ironicamente, “eroe della settimana”.

– Chiara Di Miele –