Furto a Buccino. Portati via oggetti preziosi, attrezzature agricole e utensili

Ancora un furto è stato registrato a Buccino. La scorsa notte, nella frazione Tempone, i soliti ignoti sono entrati in un’abitazione e hanno portato via diversi oggetti preziosi.

In seguito, i ladri si sono introdotti in un deposito portando via diverse attrezzature agricole e utensili.

A fare l’amara scoperta sono stati gli stessi proprietari che hanno fatto scattare l’allarme allertando sul posto i Carabinieri.

Su quanto accaduto indagano i militari della Stazione di Buccino.

– Claudia Monaco –