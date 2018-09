Fuoristrada si ribalta in montagna a Teggiano. Feriti due uomini di Baronissi

Questa mattina un incidente si è verificato a Teggiano in località Fontanelle dove, per cause in corso di accertamento, un fuoristrada con a bordo tre uomini di Baronissi si è ribaltato nella montagna.

I tre sono stati visti da alcuni passanti che hanno allertato i sanitari del 118.

Due di loro, feriti, sono stati trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del caposquadra Luigi Morello.

– Chiara Di Miele –