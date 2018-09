“Si chiude con un bilancio certamente positivo il secondo anno di attivazione del Frecciarossa“. Così il sindaco di Agropoli Adamo Coppola traccia il bilancio del servizio che collega il nord ed il centro Italia con Agropoli e il resto del Cilento e che questa estate ha fatto registrare numeri davvero importanti di utenza.

“Segno, – afferma Coppola – che bisogna proseguire su questo percorso, che i dati dimostrano essere quello giusto. Anzi, dobbiamo insistere affinché il servizio rapido di collegamento su ferro possa essere incrementato, includendo un maggior numero di giorni rispetto al solo weekend“.

Il primo cittadino fa quindi una proposta:”Anziché dal venerdì al sabato si potrebbe pensare di includere anche il giovedì nei mesi di giugno, luglio e settembre, mentre durante il mese di agosto, il servizio dovrebbe essere attivo tutti i giorni. Anzi, dobbiamo insistere affinché il servizio rapido di collegamento su ferro possa essere incrementato, includendo un maggior numero di giorni rispetto al solo weekend“.

Ma non solo il treno. “L’Alta Velocità – sottolinea Coppola – può rappresentare una soluzione, ma bisogna lavorare anche su altri fronti, primo su tutti insistere sull’aeroporto di Pontecagnano, quindi sulla bretella per collegare Agropoli con l’autostrada. I turisti che si muovono con le proprie auto non possono essere costretti a fare ore di coda per percorrere l’attuale SS 18 direzione Battipaglia, per fare ritorno a casa. La nuova bretella darebbe respiro e soluzione ad un problema atavico, che esiste praticamente da sempre“.

