Con un Decreto dirigenziale della Regione Campania è stato approvato nei giorni scorsi il finanziamento per il Comune di Montesano sulla Marcellana destinato alla messa in sicurezza e ripristino dei luoghi interessati lo scorso anno da una frana.

Nel novembre 2019, occorre ricordare, la Strada Provinciale 276 che unisce il Capoluogo di Montesano sulla Marcellana con la frazione di Magorno, fino ad arrivare alla ex S.S.103 Capoluogo-Tardiano, fu interessata da un grave movimento franoso a seguito delle abbondanti piogge.

La somma stanziata è di 210mila euro e servirà al ripristino dell’importante e strategica arteria stradale che collega la Campania alla Basilicata.

“Un risultato concreto frutto di una sinergia istituzionale importante tra Amministrazione Comunale, Provincia, Genio Civile di Salerno, Regione – le parole del Sindaco Rinaldi – Una sinergia frutto di ascolto delle esigenze locali con una successiva condivisione da parte di chi occupa ruoli e uffici sovracomunali. Un risultato che pone le basi economiche essenziali per risolvere una questione di grande rilevanza, in totale sicurezza, per la nostra comunità”.

– Claudia Monaco –

