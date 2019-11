Frana di Montesano. Proseguono i lavori nel weekend, Rinaldi:”Chiesto intervento della Comunità Montana”

Procedono i lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 276 che unisce il Capoluogo di Montesano sulla Marcellana con la frazione di Magorno fino ad arrivare alla ex S.S.103 Capoluogo-Tardiano. L’arteria, che congiunge la Campania e la Basilicata, è stata al centro di una frana verificatasi lo scorso lunedì.

Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, fa sapere che i lavori continuano con la pulizia dell’area e la messa in sicurezza del corso della frana dei massi. Sia oggi che domani i lavori continueranno con la pulizia, la sistemazione e i rilievi specifici del caso per il trattamento delle restanti rocce pericolose. Nel frattempo, per ridurre al minimo i disagi, è stato avviato il presidio sanitario fisso a Tardiano, all’interno del plesso scolastico, allargata in alcuni tratti la strada comunale Spigno-Capoluogo, gettato ulteriore materiale stabilizzante.

Continuano i lavori anche sulla strada comunale di montagna Piesco-Magorno.

“Ho chiesto il coinvolgimento anche della Comunità Montana e loro mezzi per la sistemazione dell’altra strada di montagna che conduce a Magorno cioè Veddere-Finocchiara – dichiara Rinaldi -. Purtroppo la pioggia non aiuta in tutto questo, causando fango ai bordi strada e rallentando un poco i lavori ma, per quanto complessa e delicata la situazione, ce la faremo in tempi brevi. Si resta disponibili per ogni eventuale problematica“.

– Chiara Di Miele –

