Rumore proveniente dal Centro Olio di Viggiano. La denuncia dell’Osservatorio Popolare della Val d’Agri

“La notte, tra le ore 00.30 e le 01.06 del 5 gennaio, i cittadini di Viggiano e Grumento Nova che abitano nelle vicinanze del Centro Olio Val d’Agri, hanno vissuto un’altra esperienza poco entusiasmante: sembrava che l’area si fosse trasferita nel bel mezzo di una tempesta di bora a Trieste, di quelle che ti portano via a causa della forza imponente del vento triestino. Un rumore assordante all’improvviso ci ha fatto sobbalzare dal letto, come troppo spesso ultimamente sta accadendo. Quando il rumore si è accentuato non abbiamo potuto fare altro che osservare ed ascoltare inermi l’immissione massiccia in atmosfera di biossidi di azoto (probabilmente) insieme ad un rumore fortissimo, quasi che il centro olio stesse decollando. Insomma uno dei tanti ‘effetti collaterali’ del Cova”.

Questa è la situazione denunciata dall’ Osservatorio Popolare della Val d’Agri, infatti i cittadini dei due paesi da mesi sentono dei rumori assordanti e cercano delle spiegazioni da chi di competenza.

“Qualche settimana fa abbiamo richiesto ad ARPAB, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata, i dati del rumore di alcuni giorni tra novembre e dicembre, che puntualmente non sono arrivati – continuano – Ad ogni modo questa volta ci attendiamo con una certa premura”.

Quello che chiede l’Osservatorio è che l’ARPAB invii non solo i dati pregressi ma anche e soprattutto gli ultimi e li comunichi a tutti gli Enti istituzionali i dati, ma soprattutto al Comune di Viggiano che non più di qualche mese fa ha approvato il Piano Acustico Comunale per i dovuti e conseguenti adempimenti.

Chiedono anche al Comune di Viggiano, alla luce dei dati sull’inquinamento acustico, di prendere i dovuti provvedimenti e stabilire le sanzioni previste per i superamenti. Vogliono che Dipartimento Regionale Ambiente ed Energia, anche per il tramite dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, applichi ulteriori prescrizioni all’Ente gestore.

Secondo l’Osservatore è diritto i tutti i cittadini sapere cosa sta realmente accadendo, le cause e soprattutto gli effetti di tali fenomeni.

