I Vigili del Fuoco di Potenza sono intervenuti a Vaglio di Basilicata per l’incendio di un bosco e di alcune sterpaglie.

L’intervento si è reso difficile per la presenza di numerose abitazioni nelle vicinanze. Presente anche un elicottero per effettuare lanci di acqua mirati senza mettere in pericolo la popolazione, operatori ed abitazioni.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa, quattro fuoristrada ed un’autobotte per un totale di undici unità.

– Claudia Monaco –