Fermati mentre fanno retromarcia in autostrada a Sala Consilina. Nei guai quattro bengalesi

Ancora un episodio che poteva trasformarsi in qualcosa di ben più grave quanto verificatosi nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 95 in direzione Sud nei pressi dell’Area di Servizio di Sala Consilina.

Una Ford Focus carica di merce e guidata da un cittadino di origini bengalesi ha percorso un tratto di autostrada in retromarcia. Al suo interno tre bengalesi e fuori, a piedi, un altro connazionale. I quattro vivono a Palma Campania, in provincia di Napoli, ma tra loro soltanto uno ha il permesso di soggiorno in Italia, mentre gli altri tre risultano irregolari.

L’auto è stata fermata da una pattuglia della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e dal Centro Operativo Autostradale diretto dal Vice Questore Francesco Minniti.

I tre bengalesi irregolari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, al conducente è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto al fermo amministrativo per 90 giorni.

La merce trasportata, consistente in apparecchi elettronici come IPod, cuffiette auricolari, pen drive e lettori Mp3, è stata invece sequestrata. I quattro bengalesi erano diretti verso la costa calabra per vendere la merce sulle spiagge nel prossimo weekend.

– Chiara Di Miele –