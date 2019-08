Esodo estivo. Al via un weekend da bollino rosso per i rientri in città e le ultime partenze

Si avvia un nuovo fine settimana di esodo estivo sui circa 30mila km di rete stradale e autostradale in gestione Anas (Gruppo FS Italiane). E’ previsto bollino rosso fino a domenica 25 agosto, con traffico intenso per il controesodo dei rientri verso le città e per le ultime partenze verso le località turistiche.

Sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti domani dalle 8.00 alle 16.00 e per l’intera giornata di domenica dalle 7.00 alle 22.00.

Anas ha predisposto un piano di gestione dell’esodo estivo sulla propria rete di competenza con circa 1.100 automezzi, 5236 telecamere fisse, 1004 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Il monitoraggio h24 della rete e l’assistenza per il pronto intervento verranno gestiti con 200 operatori impegnati tra la Sala situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell’autostrada A2 del Mediterraneo, che opera in affiancamento alla Polizia Stradale.

Il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico riguarderà in particolare i principali assi strategici: l’A2 del Mediterraneo, l’A19 Palermo -Catania e l’A29 Palermo-Mazara del Vallo, la Strada Statale 148 Pontina nel Lazio, i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 verso i valichi di confine in Friuli Venezia Giulia, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna, le direttrici SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS131 Carlo Felice, SS36 del Lago di Como e dello Spluga, SS45 di Val Trebbia, SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore, la SS26 della Valle D’Aosta e SS309 Romea.

Le notizie sulla viabilità sono disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2019.

– Chiara Di Miele –