C’è anche Vittorio Ardovino, giovane ballerino di Atena Lucana, nel cast del film “Un’avventura“, per la regia di Marco Danieli, che esce domani nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

La commedia romantica al ritmo di musical è stata girata e ambientata in Puglia e ha come attori protagonisti Laura Chiatti e Michele Riondino. Il film si snoda sui grandi successi musicali di Battisti e Mogol, “Acqua azzurra, acqua chiara“, “Non è Francesca“, “Dieci ragazze” e “Un’avventura” da cui prende il titolo il film prodotto dalla Società Fabula Pictures, in coproduzione con Lucky Red e Rai Cinema e con il sostegno di Apulia Film Commission.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Isabella Aguilar, le musiche arrangiate da Pivio e Aldo De Scalzi, le coreografie di Luca Tommassini, il tutto dietro la consulenza artistica di Mogol.

Questa sera “Un’avventura” verrà presentato in anteprima al “The Space” di Roma alla presenza del regista, degli attori, della produzione e, naturalmente, del giovane ballerino valdianese. Per Vittorio si tratta del secondo film in cui balla, dato ha già fatto parte del cast di “Riccardo va all’inferno” con Massimo Ranieri.

Grande soddisfazione per il talentuoso artista, per la sua famiglia e per l’intera comunità di Atena Lucana che già in passato ha potuto vantare la partecipazione di Vittorio tra gli allievi del talent di Canale 5 “Amici”.

– Chiara Di Miele –