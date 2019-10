Emergenza ambientale nella Valle del Sele. Rifondazione Comunista dice no al Commissario Straordinario

Rifondazione Comunista di Salerno dice no al commissariamento per quella che definisce l’ennesima farsa emergenziale della gestione rifiuti e s’impegna per creare informazione, mobilitazione e condivisione tra la gente nella Valle del Sele.

Sono cinque i punti su cui i responsabili del partito si soffermano. “La gestione dell’emergenza rifiuti in Campania – dicono – dal 1994 in poi da parte dei vari Commissari è stata oggettivamente disastrosa e l’attuale situazione non è altro che il risultato di questa gestione basata esclusivamente sul tamponamento dei problemi e su scelte non lungimiranti“. Per Rifondazione Comunista “con un commissario si replicherebbero le stesse scelte e gli stessi errori del passato, e inoltre delegare a un commissario comporterebbe la rinuncia da parte della politica locale a un’assunzione di responsabilità e la rinuncia a una crescita politica e culturale attraverso la ricerca autonoma delle soluzioni“.

Al terzo punto c’è la lotta ambientale che per il partito “è lotta politica, la via maestra è quella della pressione sui politici locali e del controllo del loro operato poiché sono gli unici più vicini alla popolazione. La soluzione – proseguono da Rifondazione Comunista – è nel cambiare il modo di concepire il problema: non si tratta di continuare a dire Not In My Back Yard, letteralmente ‘Non nel mio cortile’ ma di dire ‘a ciascuno il suo’. Ad esempio piuttosto che costruire un mega-impianto di compostaggio il cui impatto sul territorio è inevitabile, bisogna pensare a dotare ogni zona di piccoli impianti di prossimità e dove possibile incentivare, promuovere e incoraggiare il compostaggio domestico. Questo creerebbe più occupazione, più tutela ambientale, più qualità del prodotto“.

Infine gli esponenti salernitani del partito rispondono a quanti obietteranno che non è economicamente conveniente. “Ammesso e non concesso che sia così, – dicono – a noi serve un’economia al servizio dell’ambiente e non il contrario. La via da seguire è quella del dialogo e della cooperazione tra gli enti locali. Gli strumenti sono già previsti da leggi nazionali e regionali, in particolare ci si riferisce all’istituzione dell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) di Salerno per la gestione dei rifiuti che attualmente esiste solo sulla carta. Deve essere compito dei comuni – concludono – far sentire la propria voce nell’ATO e indirizzare territorialmente le scelte trovando le soluzioni migliori per tutti: da parte dei Comuni e dei cittadini, invece del commissariamento, va perseguita l’attivazione dell’ATO per la gestione dei rifiuti. È l’unico modo per contrastare e sfuggire alle decisioni imposte dall’alto sul nostro territorio“.

– Antonella D’Alto –