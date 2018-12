Emanuele Franculli è il nuovo Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata

Emanuele Franculli, originario di Potenza, è il nuovo Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata. Prende il posto di Eros Mannino, che dopo poco più di un anno lascia la Basilicata per raggiungere Trieste, dove dirigerà il Comando regionale del Friuli Venezia Giulia.

Le nomine sono arrivate dopo la riunione del Consiglio dei Ministri e sono state ufficializzate su proposta del Ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Franculli ricoprirà anche il ruolo di reggente del Comando provinciale di Potenza, in attesa della nomina del nuovo Comandante. L’incarico è biennale ed è stato assunto dal 1° dicembre.

Il nuovo Direttore regionale dei Vigili del Fuoco ha già avuto modo di iniziare i suoi incontri istituzionali. Ha incontrato il Prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, ricevendo l’apprezzamento per la consolidata affidabilità del Vigili del Fuoco e discutendo anche delle problematiche connesse all’evento “Matera 2019 Capitale Europea della Cultura”. Le parti hanno discusso anche degli interventi in caso di eventuali avversità atmosferiche come le nevicate che colpiscono il territorio lucano.

Franculli è entrato nei Vigili del Fuoco nel 1991, svolgendo diversi incarichi operativi. Vicecomandante a Potenza dal 1991 al 2002, è diventato Primo Dirigente nel 2002, assumendo l’incarico di Comandante provinciale di Matera fino al 2009, Dirigente dell’Area IV, Attività di Soccorso Speciali­ Acquatico ­Portuale e Servizio, presso la Direzione Centrale per l’Emergenza a Roma dal 2009 al 2011. La nomina a Dirigente Superiore nel 2011 e la direzione del Comando provinciale di Reggio Calabria, poi di Salerno e prima di ritornare in Basilicata quello di Napoli.

– Claudio Buono –