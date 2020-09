Bancomat Pay è il sistema di pagamento offerto dalla Banca Monte Pruno che permette di scambiare denaro in tempo reale e gratuitamente con i contatti telefonici aderenti al servizio e di effettuare un pagamento presso i negozi convenzionati in maniera semplice, veloce e sicura.

Con Bancomat Pay è possibile:

■ Inviare denaro o una richiesta di pagamento ad un contatto telefonico (P2P).

■ Effettuare un pagamento presso i negozi convenzionati, dall’app Bancomat Pay o inquadrando il QR code proposto dall’esercente.

■ Effettuare pagamenti online e alla Pubblica Amministrazione (ad esempio il bollo auto), confermando la notifica push che verrà inviata sullo smartphone.

Il servizio non ha vincoli di orario o luogo. Lo scambio è istantaneo e con disponibilità immediata della somma di denaro da parte del beneficiario: le somme saranno accreditate/addebitate sul conto corrente collegato alla postazione di banca virtuale.

COME FUNZIONA

Bancomat Pay è un servizio collegato all’IBAN di un conto corrente. La Banca Monte Pruno mette a disposizione questa nuova piattaforma di pagamento, attraverso il servizio di banca virtuale Inbank Privati.

MASSIMALI

■ Per l’invio di operazioni di scambio di denaro tra privati: 500 euro per operazione, 500 euro giornaliero, 1500 euro mensile.

■ Per il pagamento a esercenti, fisici o virtuali, e PA: 1500 euro per operazione, 1500 euro giornaliero, 1500 euro mensile.

■ Per la ricezione di operazioni di scambio di denaro tra privati: 3000 euro giornaliero, 3000 euro mensile.

COME SI ATTIVA

Occorre scaricare l’app Bancomat Pay da Google Play oppure dall’App Store e iniziare il (breve e veloce) processo di attivazione. Durante il processo, che in automatico parte all’avvio dell’app, viene richiesto il numero di cellulare e di selezionare il sistema di virtual banking della Banca, in questo caso Inbank per i privati. Compiuti questi semplici passi, non resta che completare l’attivazione all’interno della sezione Bancomat Pay del proprio Inbank Web Privati, dove è possibile inquadrare un QRcode o generare un codice di conferma per finalizzare il processo.

DA OGGI MAGGIORI VANTAGGI CON BPLAY

Utilizzare Bancomat Pay adesso è più conveniente. Dal 7 settembre è attivo BPLAY, il programma di Bancomat Pay, che mette a disposizione fantastiche esperienze e tanti premi pensati per il Cliente. Accedervi è semplicissimo! Ogni pagamento di qualsiasi valore effettuato con Bancomat Pay oppure ogni invio denaro di valore superiore o uguale a 15 euro farà ottenere all’utente BPLAY una giocata per provare a vincere un premio. Tutti i dettagli sono disponibili al sito www.bplaytipremia.com e presto sarà presente la sezione specifica anche sull’app Bancomat Pay.

Gli uffici Sistemi di Pagamento e Banca Digitale della Banca Monte Pruno sono a disposizione per tutta l’assistenza del caso.

– Giovanni Accetta – Ufficio Banca Digitale e Progetti Innovativi