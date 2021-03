Economia&Finanza. La Banca Monte Pruno vicina alle nuove imprese anche grazie al rinnovato “Resto al Sud”

“Resto al Sud” è la misura introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 91/2017 volta a promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e nuove attività professionali nelle regioni del Meridione e del Centro Italia.

Consiste nella possibilità di richiedere un finanziamento per avviare attività imprenditoriali destinate:

alla produzione di beni nei settori industria, artigianato , trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura

, trasformazione dei alla fornitura di servizi alle imprese e alle persone

al settore turistico

Non rientrano tra le attività finanziabili le iniziative agricole e il commercio.

Novità importanti sulla misura sono state introdotte dalle recenti normative emanate in “epoca Covid” e, in particolare, dalla Legge di conversione del Decreto Rilancio (L. n.77/2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n.178/2020).

– A CHI SI RIVOLGE

Il bonus “Resto al Sud” è concesso a favore di chi non abbia ancora compiuto il 56esimo anno di età e che, al momento della domanda, sia residente in:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lazio, Marche ed Umbria e, nello specifico, i 116 comuni delle aree del cratere sismico del Centro Italia

abbia trasferito la propria residenza nelle succitate regioni entro 60 giorni dall’accettazione della domanda (120 giorni in caso di residente all’estero)

non sia già titolare di altre attività d’impresa attive al 21 giugno 2017

non abbia ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio

non abbia un lavoro a tempo indeterminato e si impegna a non averlo per tutta la durata dell’incentivo

sia un libero professionista – in forma societaria o individuale – che non sia titolare di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta

– COSA FINANZIA

Le agevolazioni consistono in un finanziamento a copertura del 100% del programma di spese ammissibile articolato in:

– 50% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore “Invitalia”

– 50% sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalità ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione ABI-Invitalia e garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni e beneficia di un contributo in conto interessi per la durata del prestito erogato dal soggetto gestore.

Inoltre, i finanziamenti possono arrivare fino a:

60.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione esercitata in forma individuale (l’importo originario di 50.000 euro è stato incrementato dalla legge di conversione del decreto Rilancio)

200.000 euro per le società composte da quattro soci

– PRINCIPALI NOVITA’ LEGISLATIVE

Con la legge di conversione del Decreto Rilancio (L. n.77/2020) sono state introdotte o confermate alcune importanti novità che riguardano gli incentivi “Resto al Sud”.

In particolare:

-Per le iniziative svolte in forma di ditta individuale o di libera professione esercitata in forma individuale:

il finanziamento massimo passa da 50.000 a 60.000 euro

-Per tutte le iniziative:

il contributo a fondo perduto passa dal 35% al 50% delle spese ammissibili;

delle spese ammissibili; il finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi passa dal 65% al 50%.

Inoltre è stato confermato che le imprese finanziate con “Resto al Sud” possono ottenere, al completamento del loro progetto, un ulteriore contributo a fondo perduto:

15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma individuale

10.000 euro per ciascun socio, fino a un massimo di 40.000 euro, per le società

La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) è intervenuta, inoltre, ampliando ulteriormente la platea dei soggetti beneficiari ed elevando da 45 a 55 anni la loro età massima (si specifica che sul limite di età era già intervenuta la Legge di Bilancio 2019 elevandolo da 35 a 45 anni).

La Banca Monte Pruno è uno dei primi istituti ad aver aderito e, dal lancio della misura, ha portato a termine numerose nuove iniziative della specie, contribuendo concretamente ed attivamente alla nascita di nuove realtà imprenditoriali sul territorio di competenza, anche in un periodo particolare e delicato come quello attuale.

Per tutta l’assistenza ed il supporto del caso circa le offerte e le opportunità di “Resto al Sud”, le Filiali e l’Area Crediti della Banca sono a completa disposizione della clientela.

– Antonio De Chiara – Area Crediti Banca Monte Pruno