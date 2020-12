Dopo la messa in sicurezza riapre al traffico la Strada Provinciale 10 nel comune di Ricigliano

La Provincia di Salerno ha disposto la riapertura al traffico veicolare e pedonale a partire da oggi della Strada Provinciale 10 dal km 42+500 (innesto SP 43) al km 43+400 Stazione Balvano (al confine con la Basilicata), tratto ricadente nel comune di Ricigliano.

“La Strada Provinciale 10 era stata chiusa – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – in seguito al grave cedimento del piano viario e della scarpata sottostante verificatosi al km 42+500 a causa delle copiose piogge che hanno interessato il territorio di Ricigliano“.

Come tutti ricordiamo un violento nubifragio si è abbattuto su tutto il Golfo di Policastro causando l’esondazione del fiume Bussento con notevoli danni e ingenti disagi per la popolazione. Moltissime le strade invase dai detriti e dal fango e tutta la viabilità anche nella zona del Tanagro e del Calore è stata danneggiata, come nel caso della S.P. 10 a Ricigliano.

“Grazie al nostro Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi e supportato dal consigliere delegato Antonio Rescigno – sottolinea Strianese –, la Provincia di Salerno è intervenuta immediatamente, avviando in somma urgenza i lavori di messa in sicurezza della scarpata stradale mediante la posa in opera di gabbionata e la pulizia dei canali laterali alla strada, al fine di consentire la riapertura in sicurezza del tratto di strada. La S.P. 10 verrà riaperta a tutti i veicoli eccetto che a quelli aventi massa superiore a 7.5 tonnellate“.

– Paola Federico –