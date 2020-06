In una nota della Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria della Campania -Settore Organizzativo Territoriale, il Maestro Pasticciere Domenico Manfredi, titolare della Pasticceria D’Elia di Teggiano, è stato riconfermato delegato provinciale.

La delibera del Consiglio Federale dello scorso 2 giugno ha ratificato i vari incarichi:

Vice Presidente Nazionale: Matteo Cutolo

Delegato Regionale: Gianluca Cecere

Responsabile Regionale: Oriana Capuano

Responsabile reg. Istituti alberghieri: Luigi Femiano

Delegato Provinciale Caserta: Luigi Conte

Delegato Provinciale Napoli: Palmiro Russo

Delegato Provinciale Salerno e Provincia: Domenico Manfredi

Dopo la delibera, per l’amore e la passione per il lavoro che li unisce, i vari delegati si sono riuniti ieri sera con tutti gli associati della Campania per condividere ed esporre tutti i progetti da realizzare, dai corsi di formazione ai campionati di Pasticceria. Quest’anno, oltre a tanti altri eventi, ad ottobre è previsto anche il concorso per il Miglior Panettone del Mondo presso il Cinecittà World di Roma.

La Federazione è impegnata da anni nella valorizzazione del nome della pasticceria italiana diffondendo qualità e professionalità ed è aperta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa magnifica arte.

“Avere un delegato nella nostra provincia – spiegano dalla Federazione – è un riferimento davvero importante per i nuovi ragazzi e le attività che vogliono orientarsi nel mondo della qualità e della Professionalità”.

Il Maestro Manfredi non da poco tempo è stato insignito dalla stessa Federazione del titolo “TOP QUALITY ORO” e si dice “soddisfatto ma mai arrivato. Resto del parere che non si finisce mai di imparare. Un consiglio a chi vuole intraprendere questi lavori è quello di avere sempre voglia di imparare, impegno e costanza”.

– Paola Federico –